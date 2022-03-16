За 500 метрів від лікарні Охматдит збили ворожу крилату ракету "Калібр"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сили протиповітряної оборони України збили російську крилату ракету "Калібр" за пів кілометра від лікарні Охматдит. Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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«О 6:08 ранку за 500 метрів від лікарні Охматдит було збито крилату ракету «Калібр». При падінні уламки ракети зачепили горище і верхні поверхи одного з будинків на вул. Гаврилишина», - написав Геращенко.
Деталі
За його словами, якби ППО не збило крилату ракету в повітрі, наслідки були б набагато трагічнішими.
На опублікованих фото Геращенко можна помітити слід від хаотичного падіння збитої ворожоъ крилатої ракети.
Також на фото уламок ракети та пошкоджений її будинок.
Доповнення
Як писав УНН, з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня у Києві триватиме комендантська година.