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За 500 метрів від лікарні Охматдит збили ворожу крилату ракету "Калібр"

За 500 метрів від лікарні Охматдит збили ворожу крилату ракету "Калібр"

Київ • УНН

 • 251326 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Сили протиповітряної оборони України збили російську крилату ракету "Калібр" за пів кілометра від лікарні Охматдит. Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

«О 6:08 ранку за 500 метрів від лікарні Охматдит було збито крилату ракету «Калібр». При падінні уламки ракети зачепили горище і верхні поверхи одного з будинків на вул. Гаврилишина», - написав Геращенко.

Деталі

За його словами, якби ППО не збило крилату ракету в повітрі, наслідки були б набагато трагічнішими.

На опублікованих фото Геращенко можна помітити слід від хаотичного падіння збитої ворожоъ крилатої ракети.

Також на фото уламок ракети та пошкоджений її будинок.

Доповнення

Як писав УНН, з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня у Києві триватиме комендантська година.

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