В 500 метрах от больницы Охматдет сбили вражескую крылатую ракету "Калибр"

Цитата

"В 6:08 утра в 500 метрах от больницы "Охматдет" было сбито крылатую ракету "Калибр". При падении обломки ракеты задели чердак и верхние этажи одного из домов на ул. Гаврилишина", - написал Геращенко.

Детали

По его словам, если бы ПВО не сбили крылатую ракету в воздухе, последствия были бы гораздо более трагичными.

На опубликованных фото Геращенко можно заметить след от хаотичного падения сбитой вражеской крылатой ракеты.

Также на фото обломок ракеты и поврежден ее дом.

Дополнение

Как писал УНН, с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве продлится комендантский час.