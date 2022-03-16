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В 500 метрах от больницы Охматдет сбили вражескую крылатую ракету "Калибр"

Киев • УНН

 • 251325 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Силы противовоздушной обороны Украины сбили российскую крылатую ракету "Калибр" за полкилометра от больницы Охматдет. Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"В 6:08 утра в 500 метрах от больницы "Охматдет" было сбито крылатую ракету "Калибр". При падении обломки ракеты задели чердак и верхние этажи одного из домов на ул. Гаврилишина", - написал Геращенко.

Детали

По его словам, если бы ПВО не сбили крылатую ракету в воздухе, последствия были бы гораздо более трагичными.

На опубликованных фото Геращенко можно заметить след от хаотичного падения сбитой вражеской крылатой ракеты.

Также на фото обломок ракеты и поврежден ее дом.

Дополнение

Как писал УНН, с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве продлится комендантский час.

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