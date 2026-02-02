$42.810.04
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 12029 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 42137 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 59806 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
1 лютого, 11:12 • 40373 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 45062 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 32550 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 50477 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 64167 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40239 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
З забудовника ЖК на Печерську через суд стягнули понад 10 млн грн до бюджету Києва - прокуратура

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Київська міська прокуратура стягнула понад 10 млн грн пайового внеску із забудовника ЖК на Печерську. Компанія не сплатила кошти на розвиток інфраструктури міста.

З забудовника ЖК на Печерську через суд стягнули понад 10 млн грн до бюджету Києва - прокуратура

За участі прокурорів Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення про стягнення на користь територіальної громади столиці понад 10 млн гривень пайового внеску, які забудовник мав сплатити на розвиток міської інфраструктури. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у 2024 році Печерська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення коштів пайової участі з товариства, яке звело житлово-офісний комплекс на вулиці Кіквідзе у Печерському районі Києва, однак не виконало встановлений законом обов’язок зі сплати внеску.

У прокуратурі нагадали, що пайовий внесок на розвиток інфраструктури міста мали сплачувати замовники будівництва, у яких такий обов’язок виник до моменту скасування цього платежу. Відповідну норму було скасовано з 1 січня 2021 року.

Наразі рішення суду набрало законної сили.

Нагадаємо

Київська обласна прокуратура та БЕБ у січні 2026 року забезпечили повернення до держбюджету 36 млн грн. Кошти надійшли в межах п'яти кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків.

Андрій Тимощенков

