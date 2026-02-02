З забудовника ЖК на Печерську через суд стягнули понад 10 млн грн до бюджету Києва - прокуратура
Київ • УНН
Київська міська прокуратура стягнула понад 10 млн грн пайового внеску із забудовника ЖК на Печерську. Компанія не сплатила кошти на розвиток інфраструктури міста.
За участі прокурорів Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення про стягнення на користь територіальної громади столиці понад 10 млн гривень пайового внеску, які забудовник мав сплатити на розвиток міської інфраструктури. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що у 2024 році Печерська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення коштів пайової участі з товариства, яке звело житлово-офісний комплекс на вулиці Кіквідзе у Печерському районі Києва, однак не виконало встановлений законом обов’язок зі сплати внеску.
У прокуратурі нагадали, що пайовий внесок на розвиток інфраструктури міста мали сплачувати замовники будівництва, у яких такий обов’язок виник до моменту скасування цього платежу. Відповідну норму було скасовано з 1 січня 2021 року.
Наразі рішення суду набрало законної сили.
Нагадаємо
Київська обласна прокуратура та БЕБ у січні 2026 року забезпечили повернення до держбюджету 36 млн грн. Кошти надійшли в межах п'яти кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків.