С застройщика ЖК на Печерске через суд взыскали более 10 млн грн в бюджет Киева - прокуратура

11:00 • 3498 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 10985 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 41274 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 58920 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 39723 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 44725 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 32294 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 50379 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 64077 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40201 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 4752 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 5028 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 71830 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 99271 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 75365 просмотра
С застройщика ЖК на Печерске через суд взыскали более 10 млн грн в бюджет Киева - прокуратура

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Киевская городская прокуратура взыскала более 10 млн грн паевого взноса с застройщика ЖК на Печерске. Компания не уплатила средства на развитие инфраструктуры города.

С застройщика ЖК на Печерске через суд взыскали более 10 млн грн в бюджет Киева - прокуратура

При участии прокуроров Киевской городской прокуратуры Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение о взыскании в пользу территориальной общины столицы более 10 млн гривен паевого взноса, которые застройщик должен был уплатить на развитие городской инфраструктуры. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что в 2024 году Печерская окружная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании средств долевого участия с общества, которое возвело жилищно-офисный комплекс на улице Киквидзе в Печерском районе Киева, однако не выполнило установленную законом обязанность по уплате взноса.

В прокуратуре напомнили, что паевой взнос на развитие инфраструктуры города должны были уплачивать заказчики строительства, у которых такая обязанность возникла до момента отмены этого платежа. Соответствующая норма была отменена с 1 января 2021 года.

Сейчас решение суда вступило в законную силу.

Напомним

Киевская областная прокуратура и БЭБ в январе 2026 года обеспечили возврат в госбюджет 36 млн грн. Средства поступили в рамках пяти уголовных производств по уклонению от уплаты налогов.

Андрей Тимощенков

