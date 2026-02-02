С застройщика ЖК на Печерске через суд взыскали более 10 млн грн в бюджет Киева - прокуратура
Киев • УНН
Киевская городская прокуратура взыскала более 10 млн грн паевого взноса с застройщика ЖК на Печерске. Компания не уплатила средства на развитие инфраструктуры города.
При участии прокуроров Киевской городской прокуратуры Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение о взыскании в пользу территориальной общины столицы более 10 млн гривен паевого взноса, которые застройщик должен был уплатить на развитие городской инфраструктуры. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что в 2024 году Печерская окружная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании средств долевого участия с общества, которое возвело жилищно-офисный комплекс на улице Киквидзе в Печерском районе Киева, однако не выполнило установленную законом обязанность по уплате взноса.
В прокуратуре напомнили, что паевой взнос на развитие инфраструктуры города должны были уплачивать заказчики строительства, у которых такая обязанность возникла до момента отмены этого платежа. Соответствующая норма была отменена с 1 января 2021 года.
Сейчас решение суда вступило в законную силу.
Напомним
Киевская областная прокуратура и БЭБ в январе 2026 года обеспечили возврат в госбюджет 36 млн грн. Средства поступили в рамках пяти уголовных производств по уклонению от уплаты налогов.