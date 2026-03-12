$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
16:05 • 10236 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
15:30 • 18210 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
15:26 • 21196 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
14:55 • 14751 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
14:27 • 14859 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 13119 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 21868 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39259 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49143 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 58290 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
З вересня студенти приватних вишів будуть отримувати стипендії: хто і скільки

Київ • УНН

 • 62 перегляди

З вересня 2026 року виплати для студентів усіх форм власності зростуть удвічі. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4000 гривень на місяць.

З 1 вересня 2026 року стипендії отримуватимуть студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності у розмірі 4 тис. гривень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН

Стипендії тепер отримуватимуть студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності. У відповідь на запити студентів уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення 

- написала Свириденко. 

За її словами, з 1 вересня їм нараховуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4000 гривень. Цьогоріч мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком.

Кошти для стипендій передбачені бюджетними призначеннями МОН на 2026 рік. Це рішення - приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні 

- додала Свириденко. 

Нагадаємо 

У Бюджеті-2026 передбачено, що з вересня стипендії для студентів зростуть вдвічі. 

Павло Башинський

СуспільствоОсвіта
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міністерство освіти і науки України