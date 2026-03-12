С сентября студенты частных вузов будут получать стипендии: кто и сколько

С 1 сентября 2026 года стипендии будут получать студенты учреждений высшего образования независимо от формы собственности в размере 4 тыс. гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Стипендии теперь будут получать студенты учреждений высшего образования независимо от формы собственности. В ответ на запросы студентов правительство урегулировало порядок выплат для студентов частных учреждений высшего образования, которые также обучаются за счет государственного заказа - написала Свириденко.

По ее словам, с 1 сентября им будут начисляться академические стипендии в размере не менее 4000 гривен. В этом году минимальная стипендия вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом.

Средства для стипендий предусмотрены бюджетными назначениями МОН на 2026 год. Это решение - пример взаимодействия, когда предложения молодежи влияют на государственную политику и становятся реальными решениями правительства. Для нас важно, чтобы молодежь имела возможности и достойные условия жизни и развития в Украине - добавила Свириденко.

В Бюджете-2026 предусмотрено, что с сентября стипендии для студентов вырастут вдвое.