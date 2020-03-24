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З України знову хотіли вивезти партію медичних масок: експорт готували до Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. З України до Ізраїлю намагалися незаконно вивезти 21 тисячу медичних масок. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За версією слідства, працівники одного з приватних підприємств, зловживаючи повноваженнями, намагались експортувати до Ізраїлю 21 тисячу медичних масок під час дії заборони, визначеної постановою Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що прокуратура попередила спробу вивезення за кордон медичних масок вартістю понад 1 млн грн. Також за клопотанням, погодженим з прокурором, суд наклав арешт на вказаний вантаж.

"Херсонська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 КК України)",- зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, закарпатські митники вилучили майже 80 тис. респіраторів.

Нагадаємо, на Волині запобігли спробі вивезення з України 50 тисяч медичних масок.

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