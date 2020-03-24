Из Украины снова хотели вывезти партию медицинских масок: экспорт готовили в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Из Украины в Израиль пытались незаконно вывезти 21 тысячу медицинских масок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"По версии следствия, работники одного из частных предприятий, злоупотребляя полномочиями, пытались экспортировать в Израиль 21 тысячу медицинских масок во время действия запрета, определенного постановлением Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что прокуратура пресекла попытку вывоза за границу медицинских масок стоимостью более 1 млн грн. Также по ходатайству, согласованному с прокурором, суд наложил арест на указанный груз.
"Херсонская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины)", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, закарпатские таможенники изъяли почти 80 тыс. респираторов.
Напомним, на Волыни пресекли попытку вывоза из Украины 50 тысяч медицинских масок.