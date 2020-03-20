Закарпатські митники вилучили майже 80 тис. респіраторів

ukru
04:30 • 1031 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 83734 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 155169 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 250706 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 252466 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 250530 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 232366 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 201679 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185925 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146165 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
64 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 40395 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 21324 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 18046 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 40619 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 30308 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 250699 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 252459 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 250520 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 232358 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 201675 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 80767 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 28987 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140603 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154148 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113481 перегляди
Актуальне
Закарпатські митники вилучили майже 80 тис. респіраторів

Закарпатські митники вилучили майже 80 тис. респіраторів

Київ • УНН

 • 13024 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні, 20 березня 2020 року, на митному посту “Тиса” запобігли незаконному вивезенню з України респіраторів, передає УНН із посиланням на Закарпатську митницю Держмитслужби.

Як повідомили у пресслужбі, у зону пункту пропуску громадянин України заїхав вантажним автомобілем, згідно з документами в режимі “експорт” переміщував респіратори вагою брутто майже 697 кг та вартістю 137 600 дол.

Під час митного огляду із залученням спеціаліста-експерта встановлено, що перелік вантажу, його маркування на упаковці, а також кількість не відповідає даним, наведеним у товаросупровідних документах, зокрема замість заявлених респіраторів ТФМ20 FFP2 NR, виявлено респіратори ТФМ 220 FFP2 NR. В той же час замість респіраторів РУТА102, виявлено респіратори РУТА202 FFP2 NR, без клапану видиху.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Геращенко розповів, коли українські підприємці масштабно вивозили маски з країни

“Таким чином, декларант не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо найменування, кількості та вартості товару, що підлягає обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил передбачених статтею 472 Митного кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

За даними митників, наразі складено протокол про порушення митних правил, респіратори вилучено до рішення суду.

У пресслужбі також нагадали, що до 1 червня 2020 року Постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року № 214 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік” заборонено експорт, в тому числі респіраторів з України.

Нагадаємо, на Волині запобігли спробі вивезення з України 50 тисяч медичних масок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.33
Bitcoin
$84,447.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.49
Ethereum
$1,978.32