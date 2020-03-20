Закарпатські митники вилучили майже 80 тис. респіраторів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні, 20 березня 2020 року, на митному посту “Тиса” запобігли незаконному вивезенню з України респіраторів, передає УНН із посиланням на Закарпатську митницю Держмитслужби.
Як повідомили у пресслужбі, у зону пункту пропуску громадянин України заїхав вантажним автомобілем, згідно з документами в режимі “експорт” переміщував респіратори вагою брутто майже 697 кг та вартістю 137 600 дол.
Під час митного огляду із залученням спеціаліста-експерта встановлено, що перелік вантажу, його маркування на упаковці, а також кількість не відповідає даним, наведеним у товаросупровідних документах, зокрема замість заявлених респіраторів ТФМ20 FFP2 NR, виявлено респіратори ТФМ 220 FFP2 NR. В той же час замість респіраторів РУТА102, виявлено респіратори РУТА202 FFP2 NR, без клапану видиху.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Геращенко розповів, коли українські підприємці масштабно вивозили маски з країни
“Таким чином, декларант не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо найменування, кількості та вартості товару, що підлягає обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил передбачених статтею 472 Митного кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
За даними митників, наразі складено протокол про порушення митних правил, респіратори вилучено до рішення суду.
У пресслужбі також нагадали, що до 1 червня 2020 року Постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року № 214 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік” заборонено експорт, в тому числі респіраторів з України.
Нагадаємо, на Волині запобігли спробі вивезення з України 50 тисяч медичних масок.