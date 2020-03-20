Закарпатские таможенники изъяли почти 80 тыс. респираторов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня, 20 марта 2020 года, на таможенном посту "Тыса" предотвратили незаконный вывоз из Украины респираторов, передает УНН со ссылкой на Закарпатскую таможню Гостаможслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, в зону пункта пропуска гражданин Украины заехал грузовым автомобилем, согласно документам в режиме "экспорт" перемещал респираторы весом брутто почти 697 кг и стоимостью 137 600 долл.
Во время таможенного осмотра с привлечением специалиста-эксперта установлено, что перечень груза, его маркировки на упаковке, а также количество не соответствует данным, приведенным в товаросопроводительных документах, в частности вместо заявленных респираторов ТФМ20 FFP2 NR, обнаружено респираторы ОФМ 220 FFP2 NR. В то же время вместо респираторов РУТА102, обнаружено респираторы РУТА202 FFP2 NR, без клапана выдоха.
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"Таким образом, декларант не заявил по установленной форме точных и достоверных сведений о наименовании, количестве и стоимости товара, подлежащего обязательному декларированию в случае перемещения через таможенную границу Украины. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил предусмотренных статьей 472 Таможенного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
По данным таможенников, пока составлен протокол о нарушении таможенных правил, респираторы изъяты до решения суда.
В пресс-служба также напомнили, что до 1 июня 2020 Постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года № 214 "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2020 год" запрещено экспорт, в том числе респираторов из Украины.
Напомним, на Волыни пресекли попытку вывоза из Украины 50 тыс. медицинских масок.