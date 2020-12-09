З України за 20 років мігрувало приблизно 3 млн людей – НАН України

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. За даними Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України впродовж 20 років з країни мігрувало приблизно 3 млн осіб. Про це під час прессконференції “Перепис населення на основі реєстрів в Україні: виклики, можливості, подальші кроки” повідомила науковець у галузі соціоекономіки, демографії та економіки праці, академік Національної академії наук України Елла Лібанова, передає кореспондент УНН.

“Впродовж останніх 20 років в країні спостерігається масштабна трудова міграція при чому ми дуже погано розрізняємо трудову міграцію і ту, яка набула статусу стаціонарної чи люди виїхали на місяць-два-три, чи вони там вже багато років, і їх ми не можемо вважати постійним жителів України. Масштаби міграції оцінюються по різному, за оцінками нашого інституту, то це приблизно 3 млн осіб, такими цифрами не можна нехтувати”, — зазначила вона.

Додамо, що останній раз повноцінний перепис населення України проводився у 2001 році.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у середу, 9 грудня, на засіданні розгляне розпорядження про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення.

Українські Національні Новини

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