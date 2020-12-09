Из Украины за 20 лет мигрировало примерно 3 млн человек - НАН Украины

“На протяжении последних 20 лет в стране наблюдается масштабная трудовая миграция причем мы очень плохо различаем трудовую миграцию и ту, которая получила статус стационарной или люди выехали на месяц-два-три, или они там уже много лет, и их мы не можем считать постоянным жителями Украины. Масштабы миграции оцениваются по-разному, по оценкам нашего института, то это примерно 3 млн человек, такими цифрами нельзя пренебрегать”, — отметила она.

Добавим, что в последний раз полноценная перепись населения Украины проводилась в 2001 году.

Напомним, Кабинет министров Украины в среду, 9 декабря, на заседании рассмотрит распоряжение о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения.