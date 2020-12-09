Из Украины за 20 лет мигрировало примерно 3 млн человек - НАН Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины на протяжении 20 лет из страны мигрировало примерно 3 млн человек. Об этом во время пресс-конференции “Перепись населения на основе реестров в Украине: вызовы, возможности, дальнейшие шаги” сообщила ученый в области социоэкономики, демографии и экономики труда, академик Национальной академии наук Украины Элла Либанова, передает корреспондент УНН.
“На протяжении последних 20 лет в стране наблюдается масштабная трудовая миграция причем мы очень плохо различаем трудовую миграцию и ту, которая получила статус стационарной или люди выехали на месяц-два-три, или они там уже много лет, и их мы не можем считать постоянным жителями Украины. Масштабы миграции оцениваются по-разному, по оценкам нашего института, то это примерно 3 млн человек, такими цифрами нельзя пренебрегать”, — отметила она.
Добавим, что в последний раз полноценная перепись населения Украины проводилась в 2001 году.
Напомним, Кабинет министров Украины в среду, 9 декабря, на заседании рассмотрит распоряжение о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения.