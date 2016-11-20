З.Шкіряк не виключив провокацій у Києві в період відзначення Революції Гідності
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк не виключає провокацій у Києві під час проведення масових заходів в період відзначення Революції Гідності . Про це він написав на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
“21-22 листопада, в період відзначення 3-і річниці Революції Гідності, під час проведення масових заходів рівень терористичної загрози в столиці залишається підвищеним.
На жаль, за оперативною інформацією, російські спецслужби та внутрішні антидержавні, деструктивні сили не полишають намірів здійснення провокацій в святий для кожного патріота Украіни день — День Гідності і Свободи.
Не виключено, що для здійснення провокативних дій може використовуватись патріотична риторика і гасла”, — написав він.
Нагадаємо, Нацполіція обмежить рух автотранспорту деякими центральними вулицями Києва 21 листопада.