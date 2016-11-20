З.Шкиряк не исключил провокаций в Киеве в годовщину Революции Достоинства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк не исключает провокаций в Киеве во время проведения массовых мероприятий в годовщину Революции Достоинства. Об этом он написал на своей странице Facebook, передает УНН.
"21-22 ноября, во время третьей годовщины Революции Достоинства, во время проведения массовых мероприятий уровень террористической угрозы в столице остается повышенным.
К сожалению, по оперативной информации, российские спецслужбы и внутренние антигосударственные, деструктивные силы не оставляют намерений осуществления провокаций в святой для каждого патриота Украини день - День Достоинства и Свободы.
Не исключено, что для осуществления провокационных действий может использоваться патриотическая риторика и лозунги", - написал он.
Напомним, Нацполиция ограничит движение автотранспорта по некоторым центральным улицам Киева 21 ноября.