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15 марта, 19:03 • 108870 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148974 просмотра

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15 марта, 13:08 • 120179 просмотра

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З.Шкиряк не исключил провокаций в Киеве в годовщину Революции Достоинства

З.Шкиряк не исключил провокаций в Киеве в годовщину Революции Достоинства

Киев • УНН

 • 8266 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк не исключает провокаций в Киеве во время проведения массовых мероприятий в годовщину Революции Достоинства. Об этом он написал на своей странице Facebook, передает УНН.

"21-22 ноября, во время третьей годовщины Революции Достоинства, во время проведения массовых мероприятий уровень террористической угрозы в столице остается повышенным.

К сожалению, по оперативной информации, российские спецслужбы и внутренние антигосударственные, деструктивные силы не оставляют намерений осуществления провокаций в святой для каждого патриота Украини день - День Достоинства и Свободы.

Не исключено, что для осуществления провокационных действий может использоваться патриотическая риторика и лозунги", - написал он.

Напомним, Нацполиция ограничит движение автотранспорта по некоторым центральным улицам Киева 21 ноября.

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