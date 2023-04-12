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З початку воєнного стану українських прикордонників намагались підкупити 550 разів

З початку воєнного стану українських прикордонників намагались підкупити 550 разів

Київ • УНН

 • 515633 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прикордонників намагалися підкупити 550 разів від початку воєнного стану, на загальну суму коштів близько 6 мільйонів гривень. Про це повідомила Держприкордонслужба на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"З початку введення воєнного стану прикордонників у пунктах пропуску намагалися підкупити 550 разів. Загальна сума коштів склала близько 6 мільйонів гривень", — повідомили у Державній прикордонній службі України.

Доповнення

"В усіх випадках правоохоронці відмовлялися від запропонованої неправомірної вигоди та повідомляли колег з Національної поліції України", — зазначили у Держприкордонслужбі.

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