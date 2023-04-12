З початку воєнного стану українських прикордонників намагались підкупити 550 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прикордонників намагалися підкупити 550 разів від початку воєнного стану, на загальну суму коштів близько 6 мільйонів гривень. Про це повідомила Держприкордонслужба на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
Цитата
"З початку введення воєнного стану прикордонників у пунктах пропуску намагалися підкупити 550 разів. Загальна сума коштів склала близько 6 мільйонів гривень", — повідомили у Державній прикордонній службі України.
Доповнення
"В усіх випадках правоохоронці відмовлялися від запропонованої неправомірної вигоди та повідомляли колег з Національної поліції України", — зазначили у Держприкордонслужбі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держприкордонслужба затримала понад 11 тисяч порушників кордону за рік