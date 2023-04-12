С начала военного положения украинских пограничников пытались подкупить 550 раз

Цитата

"С начала введения военного положения пограничников в пунктах пропуска пытались подкупить 550 раз. Общая сумма средств составила около 6 миллионов гривен", — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Дополнение

"Во всех случаях правоохранители отказывались от предложенной неправомерной выгоды и сообщали коллегам из Национальной полиции Украины", — отметили в Госпогранслужбе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госпогранслужба задержала более 11 тысяч нарушителей границы за год