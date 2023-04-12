С начала военного положения украинских пограничников пытались подкупить 550 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Пограничников пытались подкупить 550 раз с начала военного положения, на общую сумму средств около 6 миллионов гривен. Об этом сообщила Госпогранслужба на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"С начала введения военного положения пограничников в пунктах пропуска пытались подкупить 550 раз. Общая сумма средств составила около 6 миллионов гривен", — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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"Во всех случаях правоохранители отказывались от предложенной неправомерной выгоды и сообщали коллегам из Национальной полиции Украины", — отметили в Госпогранслужбе.
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