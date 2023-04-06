Держприкордонслужба затримала понад 11 тисяч порушників кордону за рік
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Державна прикордонна службам затримала понад 11 тисяч порушників кордону за рік. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає УНН.
Деталі
Істотного зменшення спроб порушення кордону не фіксується. Зазначається, що щодня прикордонні наряди затримують близько 20 порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон.
“Зокрема, на „зеленій“ ділянці, як і раніше, найбільше спроб порушення кордону ми фіксуємо на кордоні з Румунією та Молдовою. Загалом з 24 лютого поза пунктами пропуску було затримано більш як 11 тисяч таких порушників. Ще 4200 осіб були затримані в пунктах пропуску при спробі виїхати за підробленими документами. Найбільше таких випадків на кордоні з Угорщиною та Польщею”, — сказав Демченко.
За його словами, на цей час кримінальними органами розпочато понад дві тисячі кримінальних проваджень, що пов’язані з незаконним перетином кордону. Також припинено діяльність понад 160 протиправних груп, які організовували незаконні мандрівки громадян.
Нагадаємо
Українців, які незаконно перетинають кордон, повертають в Україну, вони не можуть мати статус біженця.