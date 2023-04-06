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Госпогранслужба задержала более 11 тысяч нарушителей границы за год

Госпогранслужба задержала более 11 тысяч нарушителей границы за год

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Государственная пограничная службам задержала более 11 тысяч нарушителей границы за год. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Существенного уменьшения попыток нарушения границы не фиксируется. Отмечается, что ежедневно пограничные наряды задерживают около 20 нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу.

“В частности, на „зеленом“ участке, как и ранее, больше всего попыток нарушения границы мы фиксируем на границе с Румынией и Молдовой. Всего с 24 февраля вне пунктов пропуска было задержано более 11 тысяч таких нарушителей. Еще 4200 человек были задержаны в пунктах пропуска при попытке выехать по поддельным документам. Больше всего таких случаев на границе с Венгрией и Польшей”, — сказал Демченко.

По его словам, на настоящее время уголовными органами начато более двух тысяч уголовных производств, которые связаны с незаконным пересечением границы. Также пресечена деятельность более 160 противоправных групп, которые организовывали незаконные путешествия граждан.

Напомним 

Украинцев, которые незаконно пересекают границу, возвращают в Украину, они не могут иметь статус беженца.

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