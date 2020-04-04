З початку року на сході України від вибуху мін загинуло 12 осіб - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. З початку цього року від спрацювання мін на Донбасі загинуло щонайменше 12 осіб. Про це заявив Голова Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік, передає УНН із посиланням на сайт організації.
“Минулого року міни, невибухлі боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети призвели до більшої кількості смертей, ніж обстріли зі стрілецької зброї та важкого озброєння. У 2019 році 10 із 48 цивільних жертв від спрацювання мін і невибухлих боєприпасів — це діти. Починаючи з 2017 року СММ зафіксувала близько 300 жертв серед цивільного населення внаслідок спрацювання мін та невибухлих боєприпасів. Цього року кількість таких жертв вже сягає 12 осіб”, — заявив Чевік.
Раніше у МЗС зробили заяву щодо небезпеки використання окупантами мін на Донбасі.
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