Розвідка: на Луганщині на мінах підірвались цивільні, двоє загинуло та одного поранено

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Слов’яносербському районі Луганської області внаслідок підриву на мінах загинули дві особи, та ще одна отримала важке поранення. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ активізувало заходи, які посилюють небезпеку для цивільного населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях", - сказав Праута.

За даними розвідки, йдеться про обладнання у межах населених пунктів нових вогневих позицій, з яких окупанти обстрілюють підрозділи Об’єднаних сил, прикриваючись місцевими жителями. Водночас противник активізував мінування місцевості, у тому числі на територіях приватних земельних ділянок без встановлення попереджувальних знаків та огороджень.

"27 березня у Слов’яносербському районі Луганської області внаслідок підриву на мінах загинули дві особи, та ще одна отримала важке поранення. Незважаючи на зазначені трагічні події, з 30 березня російські найманці 4 окремої мотострілецької бригади 2 (Луганськ) АК продовжили мінування місцевості у зазначеному районі", - розповів Праута.

Нагадаємо, генсек НАТО закликав Росію припинити бойові дії в Україні.

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