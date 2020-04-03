Разведка: в Луганской области на минах подорвались гражданские, двое погибли и один ранен

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Славяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, и еще один получил тяжелое ранение. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.