Разведка: в Луганской области на минах подорвались гражданские, двое погибли и один ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Славяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, и еще один получил тяжелое ранение. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск активизировало меры, которые усиливают опасность для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сказал Праута.
По данным разведки, говорится об оборудовании в пределах населенных пунктов новых огневых позиций, из которых оккупанты обстреливают подразделения Объединенных сил, прикрываясь местными жителями. В то же время противник активизировал минирования местности, в том числе на территориях частных земельных участков без установки предупредительных знаков и ограждений.
"27 марта в Славяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, и еще один получил тяжелое ранение. Несмотря на указанные трагические события, с 30 марта российские наемники 4 отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК продолжили минирования местности в указанном районе ", - рассказал Праута.
Напомним, генсек НАТО призвал Россию прекратить боевые действия в Украине.