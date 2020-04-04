У МЗС зробили заяву щодо небезпеки використання окупантами мін на Донбасі

КИЇВ. 4 квітня. УНН. З початку російської агресії проти України мінна небезпека особливо гостро постала на Сході нашої держави, призвівши до численних жертв та страждань серед мирного населення. Про це йдеться у коментарі МЗС України з нагоди відзначення Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні, передає УНН.