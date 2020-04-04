У МЗС зробили заяву щодо небезпеки використання окупантами мін на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. З початку російської агресії проти України мінна небезпека особливо гостро постала на Сході нашої держави, призвівши до численних жертв та страждань серед мирного населення. Про це йдеться у коментарі МЗС України з нагоди відзначення Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні, передає УНН.
"З початку російської агресії проти України мінна небезпека особливо гостро постала на Сході нашої держави, призвівши до численних жертв та страждань серед мирного населення. Російсько-окупаційні збройні формування активно застосовують цей вид негуманної зброї на значних за масштабами територіях, що призводить до численних випадків загибелі та каліцтва серед цивільного населення, включаючи дітей", - йдеться у заяві.
У МЗС наголосили, що Україна спільно з міжнародними партнерами докладає значних зусиль для очищення забруднених внаслідок російської агресії територій.
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Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні покликаний привернути увагу до масштабів цієї проблеми у світі та спонукати до активної допомоги жертвам мін та інших вибухонебезпечних пристроїв. Загальна поінформованість у сфері мінної небезпеки є вимогою сьогодення, додали у відомстві.
Нагадаємо, 4 квітня світ відзначає Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні, який був започаткований відповідною резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2005 році.