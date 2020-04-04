В МИД сделали заявление об опасности использования оккупантами мин на Донбассе

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85766 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100461 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102627 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101871 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109955 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98902 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104521 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106442 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131399 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130409 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В МИД сделали заявление об опасности использования оккупантами мин на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 13543 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. С начала российской агрессии против Украины минная опасность особенно остро встала на Востоке нашего государства, приведя к многочисленным жертвам и страданиям среди мирного населения. Об этом говорится в комментарии МИД Украины по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании, передает УНН.

"С начала российской агрессии против Украины минная опасность особенно остро встала на Востоке нашего государства, приведя к многочисленным жертвам и страданиям среди мирного населения. Российско-оккупационные вооруженные формирования активно применяют этот вид негуманного оружия на значительных по масштабам территориях, что приводит к многочисленным случаям гибели и увечья среди гражданского населения, включая детей", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина совместно с международными партнерами прилагает значительные усилия для очистки загрязненных в результате российской агрессии территорий.

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Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании призван привлечь внимание к масштабам этой проблемы в мире и побуждать к активной помощи жертвам мин и других взрывоопасных устройств. Общая осведомленность в области минной опасности является требованием настоящего, добавили в ведомстве.

Напомним, 4 апреля мир отмечает Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании, который был основан соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году.

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