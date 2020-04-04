В МИД сделали заявление об опасности использования оккупантами мин на Донбассе

КИЕВ. 4 апреля. УНН. С начала российской агрессии против Украины минная опасность особенно остро встала на Востоке нашего государства, приведя к многочисленным жертвам и страданиям среди мирного населения. Об этом говорится в комментарии МИД Украины по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании, передает УНН.