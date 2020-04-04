С начала года на востоке Украины от взрыва мин погибло 12 человек - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. С начала этого года от срабатывания мин на Донбассе погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом заявил Председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, передает УНН со ссылкой на сайт организации.
“В прошлом году мины, невзорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы привели к большему количеству смертей, чем обстрелы из стрелкового оружия и тяжелого вооружения. В 2019 году 10 из 48 гражданских жертв срабатывания мин и невзорвавшихся боеприпасов — это дети. Начиная с 2017 года СММ зафиксировало около 300 жертв среди гражданского населения в результате срабатывания мин и невзорвавшихся боеприпасов. В этом году количество таких жертв уже достигает 12 человек”, — заявил Чевик.
Ранее в МИД сделали заявление об опасности использования оккупантами мин на Донбассе.
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