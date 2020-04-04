С начала года на востоке Украины от взрыва мин погибло 12 человек - ОБСЕ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 95093 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102347 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104445 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103540 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111882 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100423 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104987 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106577 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131513 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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С начала года на востоке Украины от взрыва мин погибло 12 человек - ОБСЕ

С начала года на востоке Украины от взрыва мин погибло 12 человек - ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 13313 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. С начала этого года от срабатывания мин на Донбассе погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом заявил Председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, передает УНН со ссылкой на сайт организации.

“В прошлом году мины, невзорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы привели к большему количеству смертей, чем обстрелы из стрелкового оружия и тяжелого вооружения. В 2019 году 10 из 48 гражданских жертв срабатывания мин и невзорвавшихся боеприпасов — это дети. Начиная с 2017 года СММ зафиксировало около 300 жертв среди гражданского населения в результате срабатывания мин и невзорвавшихся боеприпасов. В этом году количество таких жертв уже достигает 12 человек”, — заявил Чевик.

Ранее в МИД сделали заявление об опасности использования оккупантами мин на Донбассе.

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