З початку року було понад 40 лжезамінувань
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. З початку 2019 року в Україні до поліції надійшло 43 неправдивих повідомлень про замінування. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції України.
“ Протягом 2019 року до підрозділів Національної поліції України надійшло 43 повідомлень про замінування”, - відповіли у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції України на запитання щодо кількості неправдивих повідомлень про замінування.
Найбільша кількість фальшивих повідомлень була в місті Києві - 13, у Львівській області -6 та в Одеській – 9.
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Раніше УНН повідомляв, у центрі Львова через "замінування" евакуювали ресторан.
Нагадаємо, за "мінування" вокзалу у Рівному 20-річному юнаку загрожує до 6 років позбавлення волі.