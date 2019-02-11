У минулому році було майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Протягом 2018 року в Україні до поліції надійшло 2420 неправдивих повідомлень про замінування. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції України.
“Повідомляємо, що протягом 2018 року до підрозділів Національної поліції України надійшло 2420 повідомлень про замінування”, - відповіли у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції України на запитання щодо кількості неправдивих повідомлень про замінування.
Найбільша кількість фальшивих повідомлень була у Харківській області – 1708, Львівській -139, Одеській – 85 та у м. Київ – 190.
Раніше УНН повідомляв, у центрі Львова через "замінування" евакуювали ресторан.
Нагадаємо, У Львові вночі "замінували" гуртожиток.
Нагадаємо, за "мінування" вокзалу у Рівному 20-річному юнаку загрожує до 6 років позбавлення волі.