У минулому році було майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Протягом 2018 року в Україні до поліції надійшло 2420 неправдивих повідомлень про замінування. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції України.

“Повідомляємо, що протягом 2018 року до підрозділів Національної поліції України надійшло 2420 повідомлень про замінування”, - відповіли у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції України на запитання щодо кількості неправдивих повідомлень про замінування. 

Найбільша кількість фальшивих повідомлень була у Харківській області – 1708, Львівській -139, Одеській – 85 та у м. Київ – 190.

Раніше УНН повідомляв, у центрі Львова через "замінування" евакуювали ресторан.

Нагадаємо, У Львові вночі "замінували" гуртожиток

Нагадаємо, за "мінування" вокзалу у Рівному 20-річному юнаку загрожує до 6 років позбавлення волі.

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