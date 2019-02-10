У Рівному спіймали "мінувальника" вокзалу

Так, за інформацією правоохоронців, 9 лютого близько 21:10 надійшло повідомлення, що автовокзал у Рівному замінований.

"На місце події скерували усі екстрені служби для обстеження приміщення вокзалу та прилеглої території. Правоохоронці обмежили рух, під’їзди до автовокзалу та евакуювали близько 40 осіб персоналу та відвідувачів, які чекали на транспорт. Доки працівники вибухотехнічної служби обстежували територію і шукали небезпечні предмети, "мінер" знову зателефонував до поліції та повідомив, що пожартував", - йдеться в повідомленні.

Жодних небезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Поліцейські встановили місце перебування заявника, і доставили 20-річного жителя Сарненського району до Рівненського відділу поліції. За словами правоохоронців, це вже не перший подібний вчинок молодика - минулого року він щонайменше тричі неправдиво повідомляв про різні події, які не знайшли свого підтвердження.

"У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає позбавлення волі від двох до шести років", - повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, у лютому в Києві вже двічі "мінували" психлікарню.