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В Ровно поймали "минера" вокзала

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. За "минирование" вокзала в Киеве 20-летнему жителю Сарненского района грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.

Так, по информации правоохранителей, 9 февраля около 21:10 поступило сообщение, что автовокзал в Ровно заминирован.

"На место происшествия направили все экстренные службы для обследования помещения вокзала и прилегающей территории. Правоохранители ограничили движение, подъезды к автовокзалу и эвакуировали около 40 человек персонала и посетителей, ожидавших транспорт. Пока работники взрывотехнической службы обследовали территорию и искали опасные предметы, "минер" снова позвонил в полицию и сообщил, что пошутил", - говорится в сообщении.

Никаких опасных предметов правоохранители не обнаружили.

Полицейские установили местонахождение заявителя и доставили 20-летнего жителя Сарненского района в Ровенский отдела полиции. По словам правоохранителей, это уже не первый подобный поступок молодого человека - в прошлом году он минимум трижды ложно сообщал о различных событиях, которые не нашли своего подтверждения.

"В рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от двух до шести лет", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в феврале в Киеве уже дважды "минировали" психбольницу.

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