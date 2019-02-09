У Києві вдруге за місяць "мінували" психлікарню

Анонімне повідомлення про вибуховий пристрій у 17-му відділенні лікарні надійшло ввечері 8 лютого.

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Правоохоронці провели перевірку закладу на наявність вибухівки. Нічого не виявили.

За фактом неправдивого повідомлення про замінування розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляв УНН, менше ніж три тижні тому невідомий повідомляв про вибухівку у тій самій лікарні.