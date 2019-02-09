В Киеве второй раз за месяц "минировали" психбольницу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Неизвестный накануне сообщил о минировании отделения ТМО "Психиатрия" в столице. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Анонимное сообщение о взрывном устройстве в 17-м отделении больницы поступило вечером 8 февраля.
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Правоохранители провели проверку заведения на наличие взрывчатки. Ничего не обнаружили.
По факту ложного сообщения о заминировании начато уголовное производство.
Как сообщал УНН, меньше чем три недели назад неизвестный сообщал о взрывчатке в той же больнице.