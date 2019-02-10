У Львові вночі "замінували" гуртожиток

ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Львові правоохоронцям серед ночі надійшов анонімний дзвінок про замінування гуртожитку Львівського вищого технічного училища транспортних технологій та сервісу. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.