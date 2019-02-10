У Львові вночі "замінували" гуртожиток
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Львові правоохоронцям серед ночі надійшов анонімний дзвінок про замінування гуртожитку Львівського вищого технічного училища транспортних технологій та сервісу. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
"10 лютого близько 01:00 на телефон служби "102" зателефонувала невідома особа чоловічої статі та повідомила про замінування будівлі гуртожитку Львівського вищого технічного училища транспортних технологій та сервісу національного транспортного університету на вул. Ожинова, 5. Як зауважують, вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось", - йдеться в повідомленні.
У ході перевірки приміщень будівлі вивели 56 осіб. Під час огляду вибухового пристрою не знайшли.
"Проводяться заходи по виявленню особи, яка надала хибне повідомлення", - повідомили у департаменті.
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