Во Львове ночью "заминировали" общежитие
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 февраля. УНН. Во Львове правоохранителям ночью поступил анонимный звонок о заминировании общежития Львовского высшего технического училища транспортных технологий и сервиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
"10 февраля около 01:00 на телефон службы "102" позвонил неизвестный мужского пола и сообщил о заминировании здания общежития Львовского высшего технического училища транспортных технологий и сервиса национального транспортного университета на ул. Ожыновая, 5. Как отмечают, требований, выполнение которых могло бы предотвратить взрыв, не выдвигалось", - говорится в сообщении.
В ходе проверки помещений здания вывели 56 человек. При осмотре взрывного устройства не нашли.
"Проводятся мероприятия по выявлению лица, предоставившего ложное сообщение", - сообщили в департаменте.
Напомним, за "минирование" вокзала в Ровно 20-летнему юноше грозит до 6 лет лишения свободы.