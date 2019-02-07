У центрі Львова через "замінування" евакуювали ресторан

"Сьогодні, близько 02:00 години, на телефон служби "102" зателефонувала невідома жінка, яка повідомила про замінування ресторану, що розташований на вулиці Римлянина, 1. На місці події працювали підрозділи сил ЦЗ (цивільного захисту - ред.) області і міста Львова", - проінформували у департаменті.

Під час перевірки приміщень закладу вивели 45 осіб: персонал ресторану та відвідувачів.

У ході обстеження вибухового пристрою не виявили.

У відділі комунікації ГУНП у Львівській області повідомили, що особу, яка надала хибне повідомлення, встановили.

"...нею виявилась 34-річна львів’янка. За її словами, про замінування ресторану вона довідалась із розмови невідомих осіб. Поліцейські встановлюють обставини події", - зазначили в поліції.

За фактом "замінування" відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, чоловік повідомив про мінування поїзду "Київ - Фастів".