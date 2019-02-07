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В центре Львова из-за "минирования" эвакуировали ресторан

В центре Львова из-за "минирования" эвакуировали ресторан

Киев  •  УНН

 • 9074 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Во Львове аноним сообщил о заминировании ресторана в центре города, во время проверки из него эвакуировали 45 человек. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.

"Сегодня, около 02:00 часов, на телефон службы "102" позвонила неизвестная женщина, которая сообщила о заминировании ресторана, расположенного на улице Римлянина, 1. На месте происшествия работали подразделения сил ГЗ (гражданской защиты - ред.) области и города Львова", - проинформировали в департаменте.

Во время проверки помещений заведения вывели 45 человек: персонал ресторана и посетителей.

В ходе обследования взрывного устройства не обнаружили.

В отделе коммуникации ГУНП во Львовской области сообщили, что лицо, которое предоставило ложное сообщение, установили.

"...ней оказалась 34-летняя львовянка. По ее словам, о заминировании ресторана она узнала из разговора неизвестных лиц. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия", - отметили в полиции.

По факту "заминировании" открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, мужчина сообщил о минировании поезда "Киев - Фастов".

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