Чоловік "замінував" поїзд Київ-Фастів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Київській області затримали чоловіка, який повідомив про мінування поїзду Київ-Фастів. Про це в коментарі УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.
“Було у нас анонімне повідомлення. Людину, яка це повідомила, затримали, ним зараз займається поліція”, — зазначив Жукович.
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Він додав, що поліція з’ясовує мотиви та підстави, чому він зробив це повідомлення.
Нагадаємо, метро у центрі Києва закривали через загрозу вибуху.