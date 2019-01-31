Мужчина "заминировал" поезд Киев-Фастов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Киевской области задержали мужчину, который сообщил о минировании поезда Киев-Фастов. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.
"Было у нас анонимное сообщение. Человека, который это сообщил, задержали, им сейчас занимается полиция", - отметил Жукович.
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Он добавил, что полиция выясняет мотивы и основания, почему он сделал это сообщение.
Напомним, метро в центре Киева закрывали из-за угрозы взрыва.