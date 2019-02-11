В прошлом году было почти 2,5 тысячи сообщений о фальшивых заминированиях
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В течение 2018 года в Украине в полицию поступило 2420 ложных сообщений о заминированиях. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в департаменте информационно-аналитической поддержки Нацполиции Украины.
"Сообщаем, что в течение 2018 года к подразделений Национальной полиции Украины поступило 2420 сообщений о заминировании", - ответили в департаменте информационно-аналитической поддержки Нацполиции Украины на вопрос о количестве ложных сообщений о заминировании.
Наибольшее количество фальшивых сообщений было в Харьковской области - 1708, Львовской -139, Одесской - 85 и в г. Киев - 190.
Ранее УНН сообщал, в центре Львова за "заминировании" эвакуировали ресторан.
Напомним, во Львове ночью "заминировали" общежитие.
Напомним, за "минирование" вокзала в Киеве 20-летнем юноше грозит до 6 лет лишения свободы.