С начала года было более 40 лжезаминирований
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. С начала 2019 году в Украине в полицию поступило 43 ложных сообщений о заминировании. Об этом в ответ на запрос сообщили в департаменте информационно-аналитической поддержки Нацполиции Украины.
"В течение 2019 в подразделения Национальной полиции Украины поступило 43 сообщений о заминировании", - ответили в департаменте информационно-аналитической поддержки Нацполиции Украины на вопрос о количестве ложных сообщений о заминировании.
Наибольшее количество фальшивых сообщений было в Киеве - 13, во Львовской области - 6 и в Одесской - 9.
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Ранее сообщал УНН, в центре Львова из-за "заминирования" эвакуировали ресторан.
Напомним, за "минирование" вокзала в Киеве 20-летнем юноше грозит до 6 лет лишения свободы.