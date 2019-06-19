З настанням літа в Польщі прогресує АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. З настанням літа в Польщі традиційно збільшується кількість спалахів африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на pigprogress.net.
"У літні місяці реєструється переважна більшість спалахів. Особливо в 2017 і 2018 роках їх кількість збільшилася до 70 і 100 відповідно", - йдеться в повідомленні.
Нагадується, що минулого тижня було зареєстровано два нові спалахи захворювання у невеликих польських господарствах.
Відзначимо, що в Україні з початку року було зафіксовано вже більше 20 спалахів АЧС. У минулому році їх кількість досягла 145. Вірус проник в усі регіони нашої країни.
Нагадаємо, Асоціація тваринників України нещодавно звернулася до Кабміну з вимогою знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів, щоб зменшити тиск на галузь в розпал епідемії африканської чуми.
Заклик тваринників підтримали окремі нардепи, а в податковому комітеті ВР пообіцяли розглянути таку пропозицію, якщо вона надійде від уряду.
У МЕРТ з цього приводу порадили виробникам тваринницької продукції звернутися в АМКУ, оскільки саме там вирішуються питання про введення податкових преференцій.