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С наступлением лета в Польше прогрессирует АЧС

Киев • УНН

 • 10471 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. С наступлением лета в Польше традиционно увеличивается количество вспышек африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на pigprogress.net.

С наступлением лета в Польше прогрессирует АЧС

"В летние месяцы регистрируется подавляющее большинство вспышек. Особенно в 2017 и 2018 годах их количество увеличилось до 70 и 100 соответственно", - говорится в сообщении.

Напоминается, что на прошлой неделе было зарегистрировано две новые вспышки заболевания в небольших польских хозяйствах.

Отметим, что в Украине с начала года было зафиксировано уже более 20 вспышек АЧС. В прошлом году их количество достигло 145. Вирус проник во все регионы нашей страны.

Напомним, Ассоциация животноводов Украины недавно обратилась в Кабмин с требованием снизить или временно отменить налоги для свиноводов, чтобы уменьшить давление на отрасль в разгар эпидемии африканской чумы.

Призыв животноводов поддержали отдельные нардепы, а в налоговом комитете ВР пообещали рассмотреть такое предложение, если оно поступит от правительства.

В МЭРТ по этому поводу посоветовали животноводам обратиться в АМКУ, поскольку именно там решаются вопросы о введении налоговых преференций.

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