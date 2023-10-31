З Ізраїлю евакуювали 540 українців - Корнійчук
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З Ізраїлю було евакуйовано 540 громадян України. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Вдалося нам евакуювати 540 громадян. Всього з часу повномасштабного теракту виїхало близько 4 тис. громадян України. Тобто аеропорт Бен-Гуріон працює в звичайному режимі. Багато відмов іноземних компаній на роботу. Тому люди скористалися тими евакуаційними рейсами, які запропонувало посольство», - розповів Корнійчук.
За його словами, відбулося чотири чартери.
«Люди платили за квитки, але платили по собівартості... Всі вони відбули до Румунії», - сказав Корнійчук.
Доповнення
Наразі в МЗС підтверджують загибель в Ізраїлі 21 українця.
У секторі Газа загинуло четверо українців, серед яких 3 дітей, а також 6 поранених.