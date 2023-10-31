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Из Израиля эвакуировали 540 украинцев - Корнийчук

Киев • УНН

 • 37813 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Из Израиля было эвакуировано 540 граждан Украины. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Из Израиля эвакуировали 540 украинцев - Корнийчук

Цитата

«Удалось нам эвакуировать 540 граждан. Всего со времени полномасштабного теракта выехало около 4 тыс. граждан Украины. То есть аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме. Много отказов иностранных компаний на работу. Поэтому люди воспользовались теми эвакуационными рейсами, которые предложило посольство», - рассказал Корнийчук.

По его словам, состоялось четыре чартера.

«Люди платили за билеты, но платили по себестоимости... Все они отбыли в Румынию», - сказал Корнийчук.

Дополнение

В настоящее время в МИД подтверждают гибель в Израиле 21 украинца.

В секторе Газа погибло четверо украинцев, среди которых 3 детей, а также 6 раненых. 

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