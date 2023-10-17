З деокупованих територій Харківщини та Херсонщини за рік евакуйовано понад 67 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Евакуація зі звільнених населених пунктів Харківської та Херсонської областей розпочалася восени 2022 року. В її межах із деокупованих територій Харківщини та Херсонщини до безпечних регіонів перемістилися понад 67 тисяч громадян, передає УНН із посиланням на Мінреінтеграції.
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Зокрема, зі звільнених територій Харківщини з вересня минулого року вже евакуювалися більш ніж 27 тисяч громадян.
З деокупованих територій Херсонщини з листопада 2022 року до безпечних регіонів виїхали понад 40 тисяч громадян. Серед них – більш ніж 5 тисяч дітей і понад 350 маломобільних осіб.
"Евакуація відбувається евакуаційними поїздами чи автобусами. У приймаючих громадах внутрішніх переселенців забезпечують безоплатним тимчасовим житлом. Їм надають фінансову, гуманітарну, правову і психологічну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.
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