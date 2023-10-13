На Херсонщині розширили список населених пунктів для обов’язкової евакуації дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Херсонській області через обстріли бойовиків прийняли рішення про запровадження додаткової обов’язкової евакуації для родин з дітьми зі Станіслава, Широкої Балки та Олександрівки. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує УНН.
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«Спільно з військовими та правоохоронцями ухвалили рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації родин з дітьми. Це Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Звертаюся до жителів. Будь ласка, не нехтуйте цією рекомендацією. Об’єктивно оцініть ситуацію. Подбайте про безпеку. Власну та близьких», - написав Прокудін у Telegram.
За його словами, евакуація, і проживання на новому місці – безоплатні.
Крім того, як зауважив Прокурін, на засіданні обговорили інші заходи захисту населення. А також убезпечення об’єктів критичної інфраструктури на деокупованій території області.
Доповнення
Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 100 разів, відомо про двох загиблих людей. Ще шестеро дістали поранення, з них – дитина.