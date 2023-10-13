На Херсонщине расширили список населенных пунктов для обязательной эвакуации детей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Херсонской области из-за обстрелов боевиков приняли решение о введении дополнительной обязательной эвакуации для семей с детьми из Станислава, Широкой Балки и Александровки. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует УНН.
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«Совместно с военными и правоохранителями приняли решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми. Это Станислав, Широкая Балка, Александровка. Обращаюсь к жителям. Пожалуйста, не пренебрегайте этой рекомендацией. Объективно оцените ситуацию. Позаботьтесь о безопасности. Собственной и близких», - написал Прокудин в Telegram.
По его словам, эвакуация, и проживание на новом месте – бесплатные.
Кроме того, как заметил Прокурин, на заседании обсудили другие меры защиты населения. А также обеспечение безопасности объектов’критической инфраструктуры на деоккупированной территории области.
Дополнение
Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 100 раз, известно о двух погибших людях. Еще шестеро получили ранения, из них – ребенок.