С деоккупированных территорий Харьковщины и Херсонщины за год эвакуировано более 67 тысяч человек

Детали

В частности, с освобожденных территорий Харьковщины с сентября прошлого года уже эвакуировались более 27 тысяч граждан.

С деоккупированных территорий Херсонщины с ноября 2022 года в безопасные регионы выехали более 40 тысяч граждан. Среди них – более 5 тысяч детей и более 350 маломобильных лиц.

"Эвакуация происходит эвакуационными поездами или автобусами. В принимающих громадах внутренних переселенцев обеспечивают бесплатным временным жильем. Им оказывают финансовую, гуманитарную, правовую и психологическую помощь", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти.

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