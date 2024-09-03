Юлія Шуляр здобула золото на Паралімпіаді-2024 у бігу на 400 метрів
Київ • УНН
27-річна українська бігунка Юлія Шуляр виборола золоту медаль на дистанції 400 метрів у класі T12 на Паралімпійських іграх-2024. Вона показала час 55.16 секунд, оновивши особистий рекорд та випередивши суперницю з Туреччини на 0.07 секунд.
27-річна бігунка Юлія Шуляр — на дистанції 400 метрів у класі T12 здобула для України золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024. Про це пише УНН з посиланням на Суспільне.Спорт, передає УНН.
Деталі
Шуляр пройшла до фіналу за результатами кваліфікації. У своєму забігу українська бігунка показала другий результат, поступившись представниці Індії Діпті Джеванджі. При цьому час українки (56.49 секунд), попри те, що став для неї рекордом сезону, виявився лише п'ятим за підсумками всієї кваліфікації.
Проте у фіналі Шуляр змогла випередити всіх своїх суперниць. І навіть оновити особистий рекорд: на фініші вона показала час 55.16 секунд, випередивши представницю Туреччини Айсел Ондер лише на 0.07 секунд.
Українські плавці Шенгур та Трусов здобули "золото" і "срібло" на Паралімпіаді-202403.09.24, 19:58 • 152585 переглядiв
Доповнення
Це перша золота медаль для Шуляр на Паралімпійських іграх. Перед цим вона стала срібною призеркою на 400-метрівці на попередніх Іграх у Токіо.
Окрім того, 40-ва медаль України на Паралімпіаді-2024. І 10-та саме у легкій атлетиці.
Нагадаємо
Українська паралімпійка Оксана Ботурчук виборола бронзову медаль у бігу на 400 метрів на Паралімпійських іграх 2024 року. Це її 11-та паралімпійська нагорода, що є рекордом України в легкій атлетиці.