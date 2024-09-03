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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 17:45  •  52885 просмотра

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27-летняя украинская бегунья Юлия Шуляр завоевала золотую медаль на дистанции 400 метров в классе T12 на Паралимпийских играх-2024. Она показала время 55.16 секунд, обновив личный рекорд и опередив соперницу из Турции на 0.07 секунд.

27-летняя бегунья Юлия Шуляр - на дистанции 400 метров в классе T12 получила для Украины золотую медаль на Паралимпийских играх-2024. Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне.Спорт, передает УНН

Детали

Шуляр прошла в финал по результатам квалификации. В своем забеге украинская бегунья показала второй результат, уступив представительнице Индии Дипти Джеванджи. При этом время украинки (56.49 секунд), несмотря на то, что стало для нее рекордом сезона, оказалось лишь пятым по итогам всей квалификации.

Однако в финале Шуляр смогла опередить всех своих соперниц. И даже обновить личный рекорд: на финише она показала время 55.16 секунд, опередив представительницу Турции Айсел Ондер лишь на 0.07 секунд.

Українські плавці Шенгур та Трусов здобули "золото" і "срібло" на Паралімпіаді-20243 сентября 2024, 16:58 • 60598 просмотров

Дополнение

Это первая золотая медаль для Шуляр на Паралимпийских играх. Перед этим она стала серебряным призером на 400-метровке на предыдущих Играх в Токио.

Кроме того,  40-я медаль Украины на Паралимпиаде-2024. И 10-я именно в легкой атлетике.

Напомним,

Украинская паралимпийка Оксана Ботурчук завоевала бронзовую медаль в беге на 400 метров на Паралимпийских играх 2024 года. Это ее 11-я паралимпийская награда, что является рекордом Украины в легкой атлетике.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

спорт
Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров
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