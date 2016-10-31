Ю.Луценко зустрівся з міністром юстиції Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні, 31 жовтня, Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів зустріч із міністром юстиції Китайської Народної Республіки У Айнін. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Під час зустрічі Ю.Луценко поінформував пані міністра про основні пріоритети діяльності органів прокуратури України, формування Генеральної інспекції, а також щодо питань пов’язаних із поточним станом реформування відомства.
Окремо було обговорено питання двостороннього співробітництва між правоохоронними органами обох країн.
У свою чергу Пані У Айнін повідомила про діяльність та структуру Міністерства юстиції КНР, зокрема про роботу Міністерства у сфері розвитку двосторонніх відносин між країнами.