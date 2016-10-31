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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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Ю.Луценко зустрівся з міністром юстиції Китаю

Ю.Луценко зустрівся з міністром юстиції Китаю

Київ • УНН

 • 7763 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні, 31 жовтня, Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів зустріч із міністром юстиції Китайської Народної Республіки У Айнін. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.

Під час зустрічі Ю.Луценко поінформував пані міністра про основні пріоритети діяльності органів прокуратури України, формування Генеральної інспекції, а також щодо питань пов’язаних із поточним станом реформування відомства.

Окремо було обговорено питання двостороннього співробітництва між правоохоронними органами обох країн.

У свою чергу Пані У Айнін повідомила про діяльність та структуру Міністерства юстиції КНР, зокрема про роботу Міністерства у сфері розвитку двосторонніх відносин між країнами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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