Ю.Луценко встретился с министром юстиции Китая

Во время встречи Ю.Луценко проинформировал госпожу министра об основных приоритетах деятельности органов прокуратуры Украины, формировании Генеральной инспекции, а также по вопросам, связанным с текущим состоянием реформирования ведомства.

Отдельно обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.

В свою очередь Госпожа У Айнин сообщила о деятельности и структуре Министерства юстиции КНР, в частности о работе Министерства в сфере развития двусторонних отношений между странами.