Ю.Луценко встретился с министром юстиции Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня, 31 октября, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел встречу с министром юстиции КНР У Айнин. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Во время встречи Ю.Луценко проинформировал госпожу министра об основных приоритетах деятельности органов прокуратуры Украины, формировании Генеральной инспекции, а также по вопросам, связанным с текущим состоянием реформирования ведомства.
Отдельно обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.
В свою очередь Госпожа У Айнин сообщила о деятельности и структуре Министерства юстиции КНР, в частности о работе Министерства в сфере развития двусторонних отношений между странами.